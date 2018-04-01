Как бесплатно обновить Windows 7 до Windows 10
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Статья

Как бесплатно обновить Windows 7 до Windows 10

Microsoft прекратила поддерживать Windows 7 после 11 лет её существования. Если ранее компания предлагала обновиться до Windows 10 бесплатно, то сейчас приобрести лицензию можно от 139 долларов. Однако выход есть.

Обновить вашу лицензионную версию Windows 7 до Windows 10 можно до сих пор бесплатно. Для этого нужно сделать следующие действия:

  • Перейти в Центр загрузок Microsoft;
  • Выбрать раздел Создание установочного носителя Windows 10;
Windows 7 Update
Скриншот the verge
  • Выбрать Скачать средство сейчас;
  • Запустить утилиту;
  • В новом окне нажать Обновить этот компьютер сейчас.

Важно помнить, что обновление до Windows 10 может стереть все ваши данные, настройки и программы. Настоятельно рекомендуется сделать резервную копию важных данных.

Как только установка закончится лицензия Windows 7 автоматом перенесется на Windows 10.

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