Как бесплатно обновить Windows 7 до Windows 10

Microsoft прекратила поддерживать Windows 7 после 11 лет её существования. Если ранее компания предлагала обновиться до Windows 10 бесплатно, то сейчас приобрести лицензию можно от 139 долларов. Однако выход есть.

Обновить вашу лицензионную версию Windows 7 до Windows 10 можно до сих пор бесплатно. Для этого нужно сделать следующие действия:

Перейти в Центр загрузок Microsoft;

Выбрать раздел Создание установочного носителя Windows 10;

Скриншот the verge

Выбрать Скачать средство сейчас;

Запустить утилиту;

В новом окне нажать Обновить этот компьютер сейчас.

Важно помнить, что обновление до Windows 10 может стереть все ваши данные, настройки и программы. Настоятельно рекомендуется сделать резервную копию важных данных.

Как только установка закончится лицензия Windows 7 автоматом перенесется на Windows 10.