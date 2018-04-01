Как бесплатно обновить Windows 7 до Windows 10

Microsoft прекратила поддерживать Windows 7 после 11 лет её существования. Если ранее компания предлагала обновиться до Windows 10 бесплатно, то сейчас приобрести лицензию можно от 139 долларов. Однако выход есть.
Обновить вашу лицензионную версию Windows 7 до Windows 10 можно до сих пор бесплатно. Для этого нужно сделать следующие действия:
- Перейти в Центр загрузок Microsoft;
- Выбрать раздел Создание установочного носителя Windows 10;
- Выбрать Скачать средство сейчас;
- Запустить утилиту;
- В новом окне нажать Обновить этот компьютер сейчас.
Важно помнить, что обновление до Windows 10 может стереть все ваши данные, настройки и программы. Настоятельно рекомендуется сделать резервную копию важных данных.
Как только установка закончится лицензия Windows 7 автоматом перенесется на Windows 10.
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