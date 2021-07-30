iPhone, без портов. Реальность или вымысел?

Уже неоднократно в сети появлялись мнения, что компания Apple вот-вот должна полностью избавиться от портов в iPhone. Время идет, а порты как были на смартфонах, так и продолжают существовать. Но реально ли от них избавиться вообще? Давайте порассуждаем.

Есть ли вероятность?

Впервые о такой возможности заговорили еще в 2016 году. Таким слухам способствовало то, что Apple убрала из айфона вход миниджек. На тот момент планы были грандиозными, и уже к выходу iPhone X компания желала полностью избавиться от разъемов. Но, такой глобальный шаг не удался, а причиной была небольшая скорость беспроводной зарядки.

Под конец 2020 года все новые модели iPhone 12 получили магнитную катушку MagSafe, а поэтому адаптер для питания убрали из комплекта поставки. MagSafe полезна, она поддерживает быструю зарядку. Кроме того, это не просто зарядка — это целая экосистема, которая еще будет развиваться. Это подтверждает недавний выход внешнего аккумулятора MagSafe, которые позволяет заряжать смартфон на ходу.

Преимущества отсутствия разъемов

Какими же преимуществами будут пользоваться смартфоны без разъемов? Первое — это лучшая защищенность от попадания внутрь корпуса воды и пыли. Сейчас новые модели iPhone имеют сертификацию IP68, что позволяет погружать их на время в воду не более 6 метров. А вот Apple Watch Series 6 без разъемов позволяют погружаться их владельцу на глубину до 50 м. Да, не факт, что смартфоны без разъемов получат такой функционал, но прогресс будет очевиден.

Второе — это толщина смартфона. Убрав лишние разъемы, удастся сохранить место, на которое можно установить другие компоненты, так или иначе увеличивающие размер или толщину смартфона.

Недостатки отсутствия разъемов

Естественно, есть и вторая сторона отсутствия привычных для нас разъемов. Много кто уже сейчас не рад тому, что нет стандартного аудиоразъема, а поэтому приходится прибегать к помощи беспроводных наушников. Не меньшая проблема касается времени зарядки, ведь все знают, что беспроводной зарядке нужно куда больше времени для пополнения аккумулятора.

На данный момент мощность зарядки всех актуальных iPhone составляет 7,5 Вт для беспроводных станций и 15 Вт для зарядки с помощью MagSafe. Отсутствие разъемов не выгодно и энтузиастам, которые то и дело прошивают iPhone для своих экспериментов.

Когда выйдет iPhone без разъемов?

Большинство аналитиков, которых можно назвать наиболее оптимистично настроенными верят, что первый iPhone без разъема для зарядки появится в линейке iPhone 13. Другие же, которых можно назвать реалистами, твердят, что если это и случится, то не ранее выхода iPhone 14. Этой позиции придерживается и Минг-Чи Куо, который предполагает, что такой смартфон появится только в 2022 году.

Из главных причин отсрочки появления подобных смартфонов — недостаточная развитость технологии MagSafe, которая еще не в полной мере способна заменить стандартную зарядку. Именно на данный момент смартфоны без разъемов не так интересны пользователям. Но если Apple все-таки решится на такой отчаянный шаг, то и все другие производители последуют за ней, а это значит, что появится новый тренд, который и захватит рынок.