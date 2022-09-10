Ubisoft анонсировала четыре игры по Assassin’s Creed

Ubisoft анонсировала три следующие части Assassin’s Creed — Creed Mirage, Codename Red и Codename Hexe.

Assassin’s Creed: Red — представляет собой следующую RPG в серии, а за разработку отвечают создатели Odyssey;

Assassin’s Creed: Codename Hexe — совершенно новый тип игры в серии, о которой разработчики пока ничего не рассказали;

Assassin’s Creed Mirage — сюжет игры разворачиваются за 20 лет до событий AC Valhalla. Игроку предстоит играть за Басима, который пройдёт путь от уличного вора до ассасина. Релиз состоится в 2023 году на двух поколениях консолей и ПК.

Стоит отметить, что Hexe и Red пока не получили официальных названий, а их релиз состоится только после AC Mirage. Оба проекта вошли в новую платформу Infinity. Также в серию вернут мультиплеер в виде отдельного релиза.

Дополнительно Ubisoft представила мобильную игру AC Codename Jade, основной сюжет которой разворачивается в Древнем Китае. Игрок позволит создать уникального персонажа для дальнейшего прохождения.

Также рассказали, что Valhalla получит бесплатное DLC до конца 2022 года. Оно завершит историю Эйвор.

Несмотря на анонс сразу четырёх игр по франшизе, разработчики не показали геймплей какого-либо проекта.

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