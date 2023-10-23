Раскрыт персонаж и первые детали сюжета будущей Assassin’s Creed в Японии

Не успела выйти Assassin’s Creed Mirage, как в сети появились детали будущей части серии, которая, вероятно, получит название Codename Red и отправит игроков в путешествие по феодальной Японии.

Началось все с того, что один из сценаристов Ubisoft, который работает над новой частью, разместил в своем LinkedIn баннер, где, скорее всего, изображена главный герой Codename Red. На изображении девушка представлена в облачении ассасина с катаной в руке.

На утечку отреагировал инсайдер j0nathan, ранее сливавший карту, интерфейс и игровой процесс Mirage, который поделился первыми деталями сюжета будущей игры. По его словам, девушку-ассасина будут звать Наоэ или Наои (на японском ナオエ, что частично видно на опубликованном изображении). При этом имя могут изменить до выхода игры, как это было с главным героем Assassin’s Creed Valhalla.

Также он отметил, что история героини будет похожа на историю Байека из Assassin’s Creed Origins. В частности, член Ордена Древних убьет ее отца, это подтолкнет девушку к созданию братства синоби или присоединению к ним, чтобы отомстить за гибель члена семьи.

Ранее инсайдеры, в том числе Том Хендерсон, сообщали, что Codename Red предложит двух игровых персонажей: самурай-девушка и первый темнокожий самурай, получивший статус воина в Японии, Ясукэ (или вдохновленный им).

Над игрой работает студия Ubisoft Quebec, которая ранее создавала Assassin’s Creed Odyssey. По слухам, Codename Red станет завершающим проектом в серии, который следует формуле, начатой в Origins.