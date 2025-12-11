Китнисс Эвердин и Пит Мелларк вернутся в новых «Голодных играх»

Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон вновь сыграют Китнисс Эвердин и Пита Мелларка в предстоящем приквеле «Голодные игры: Рассвет жатвы», сообщает The Hollywood Reporter.

Поскольку фильм станет приквелом с молодым Хеймитчем Эбернети, персонажи Лоуренс и Хатчерсона появятся во флешфорварде.

Главные роли в «Рассвете жатвы» исполняют Джозеф Зада, Рэйф Файнс, Джесси Племонс, Эль Фаннинг и Маккенна Грейс. Режиссёром вновь выступил Фрэнсис Лоуренс, который снял четыре предыдущих фильма франшизы.

Первый тизер-трейлер фильма вышел в ноябре 2025 года. Российская премьера запланирована на 19 ноября 2026 года.