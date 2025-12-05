Яндекс Браузер получил умные вкладки и обошёл Chrome по экономии памяти | The GEEK
Яндекс Браузер получил умные вкладки и обошёл Chrome по экономии памяти

Яндекс добавил в десктопный Браузер ML-алгоритм, который сам выбирает лишние вкладки и выгружает их из памяти.
Редакция The GEEK сегодня в 12:14

Яндекс встроил в десктопный Браузер новую ML-модель, которая сама определяет, какие вкладки в ближайшее время не понадобятся пользователю. Такие вкладки браузер выгружает из оперативной памяти, освобождая место для других задач.

По словам компании, расход ОЗУ уменьшился до 36% по сравнению с Google Chrome. Это даёт более быструю работу офисных программ, игр, мессенджеров и всего, что вы запускаете параллельно.

Обычно браузеры сами умеют «усыплять» неактивные вкладки, но делают это довольно грубо. Новая модель Яндекса учитывает десятки параметров: играет ли музыка на странице, сколько открыто вкладок, как часто между ними происходит переключение и как далеко вкладки расположены друг от друга. Благодаря этому Браузер стал освобождать до 1 ГБ памяти больше, чем раньше.

Всё управление находится в разделе «Производительность» в настройках Браузера. Для работы ML-модели понадобится активировать параметр «Всегда выгружать неиспользуемые вкладки из памяти».

