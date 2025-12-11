Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ вышел в России: цены | The GEEK
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ вышел в России: цены

Вдохновленный культовой серией Galaxy S, новый планшет с обтекаемым минималистичным дизайном.
Редакция The GEEK сегодня в 18:52

На полках российских магазинов электроники появился новый планшет Samsung Galaxy Tab A11+. Он позиционируется как устройство, вдохновленное культовой серией Galaxy S, для работы, развлечений и общения.

Новинка получила 11-дюймовый экран с разрешением 1920×1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц, процессор MediaTek Dimensity 7300, 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ.

За автономность Galaxy Tab A11+ отвечает аккумулятор на 7040 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. Кроме того, есть поддержка карт памяти microSD до 2 ТБ, основная камера 8 Мп и фронтальная 5 Мп, а также аудиоразъем 3,5 мм и четыре динамика Dolby Atmos.

Цены:

  • Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fi, 6/128 ГБ) — 20 990 рублей;
  • Samsung Galaxy Tab A11+ (Wi-Fi, 8/256 ГБ) — 25 990 рублей;
  • Samsung Galaxy Tab A11+ (SIM, 6/128 ГБ) — 24 990 рублей;
  • Samsung Galaxy Tab A11+ (SIM, 8/256 ГБ) — 29 990 рублей.
