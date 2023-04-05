«Яндекс» показал прототип собственной нейросети «Шедеврум» для генерации картинок по текстовым запросам

Яндекс представил прототип собственной нейросети для генерации изображений по текстовым запросам пользователей. Это можно попробовать в бета-версии 0.1.4 приложения «Шедеврум» на Android и iOS.

Новый инструмент понимает русский и английский языки и учитывает особые пожелания, способен подражать известным живописцам и работать в заданных художественных стилях.

Примеры сгенерированных изображений:

Нейросеть формирует изображения по методу каскадной диффузии, создавая сначала картинки в соответствии с запросом, а затем увеличивая их разрешение и насыщая деталями. Первую версию генеративной модели для бета-теста разработчики обучили на 240 миллионах примеров картинок с текстовыми описаниями. Качество генерируемых изображений будет улучшаться в следующих обновлениях.

Для просмотра готовых изображений нужно скачать приложение «Шедеврум». Популярные изображения можно лайкать в общей ленте.