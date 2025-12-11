Новый iPad 12-го поколения может перейти на процессор A19

Бюджетный iPad 12-го поколения может получить тот же процессор A19, который стоит в iPhone 17. Об этом пишет MacRumors со ссылкой на внутренний документ Apple.



Если информация подтвердится, случится редкий для компании разворот. Обычно самые доступные iPad работают на чипах двух–трёхлетней давности. Например, текущий iPad 11 использует A16 — процессор из iPhone 14.



Помимо перехода на A19, Apple может оснастить новинку сетевым модулем N1 для Wi-Fi и Bluetooth. В документе также говорится, что следующий iPad Air перейдёт на серию M4.



Когда выйдут обновлённые модели — источник не уточняет. Но если Apple действительно уравняет базовый iPad с актуальными iPhone по производительности, это станет самым заметным обновлением линейки за последнее время.