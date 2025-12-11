Новый iPad 12-го поколения может перейти на процессор A19 | The GEEK
close
Новости

Новый iPad 12-го поколения может перейти на процессор A19

Утечка намекает на самое серьёзное обновление базовой линейки за много лет.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:00

Бюджетный iPad 12-го поколения может получить тот же процессор A19, который стоит в iPhone 17. Об этом пишет MacRumors со ссылкой на внутренний документ Apple.

Если информация подтвердится, случится редкий для компании разворот. Обычно самые доступные iPad работают на чипах двух–трёхлетней давности. Например, текущий iPad 11 использует A16 — процессор из iPhone 14.

Помимо перехода на A19, Apple может оснастить новинку сетевым модулем N1 для Wi-Fi и Bluetooth. В документе также говорится, что следующий iPad Air перейдёт на серию M4.

Когда выйдут обновлённые модели — источник не уточняет. Но если Apple действительно уравняет базовый iPad с актуальными iPhone по производительности, это станет самым заметным обновлением линейки за последнее время.

id·216130·20251211_1005
Топ-10 самых скачиваемых игр и приложений американского App Store в 2025 году
TECNO выпустила в России планшет MEGAPAD Pro с 4G и большим экраном
Apple может потерять мозг своих процессоров: Джонни Срожи задумался об уходе
iPhone Air подешевел почти на 50% за 10 недель
The Elec: iPhone 17e получит экран от iPhone 16e без Dynamic Island
Apple выпустила iOS 26.2 Release Candidate
Индия обязала встраивать гос-приложение в смартфоны
Крупные бренды отложили выпуск ультратонких смартфонов из-за iPhone Air
Учредительные бумаги Apple выставят на аукцион за $4 млн
В России стартовали продажи планшета POCO Pad M1
MacBook Pro M5 начал скрипеть через три недели, но Apple отказалась что-то менять
Apple начала ограничивать поставки iPhone в Россию
Обзор HUAWEI MatePad Pro 12.2″ 2025: лучший экран года или переоценённый апгрейд?
Вышли iOS 18.7.2 и iPadOS 18.7.2
Продажи планшета HUAWEI MatePad 12 X 2025 стартовали в России
Redmi Pad 2 Pro вышел в России: 12,1″, Snapdragon 7s Gen 4 и батарея на 12 000 мА·ч
Бюджетный планшет HONOR Pad X7 4G вышел в России по цене от 9 990 рублей
Apple представила новый iPad Pro с чипом M5 и фирменными модулями связи
Обзор XPPen Magic Note Pad: не планшет, а инструмент для идей
Предзаказы на обновленный HUAWEI MatePad 12 X начали принимать в России

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  2. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  3. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  4. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  5. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры

  6. Обзор TECNO SPARK Slim: стильный, как iPhone Air, но в пять раз дешевле

    Обзоры
Смотреть все обзоры