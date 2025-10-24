Продажи планшета HUAWEI MatePad 12 X 2025 стартовали в России

Российские магазины электроники объявили о старте продаж HUAWEI MatePad 12 X 2025. На выбор доступны две версии планшета: с обычным экраном и «бумажным» PaperMatte-дисплеем.

Новинка оснащена 12-дюймовым экраном с частотой обновления 144 Гц, батареей на 10 100 мАч с быстрой 66-Вт зарядкой, цельнометаллическим корпусом и ИИ-функциями. Подробнее о планшете читайте в отдельном материале.

Цены в России следующие:

HUAWEI MatePad 12 X (12/256 ГБ, клавиатура HUAWEI Smart Magnetic Keyboard) — 49 990 рублей;

HUAWEI MatePad 12 X версия PaperMatte (12/256 ГБ, клавиатура HUAWEI Smart Magnetic Keyboard) — от 54 990 рублей;

Стилус HUAWEI M-Pencil Pro (с 3 типами перьев) — от 9 990 рублей.

Некоторые магазины предлагают при покупке базовой версии скидку 5000 рублей и год защиты экрана, а при выборе PaperMatte-версии — M-Pencil Pro за 1 рубль и тот же год защиты экрана в подарок.