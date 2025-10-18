Nothing назвала стоимость создания собственной ОС | The GEEK
Nothing назвала стоимость создания собственной ОС

Она выше, чем сумма, затрачиваемая на производство флагманского смартфона.

Nothing совместно с популярным ютубером MrWhoseTheBoss подсчитала, во сколько обойдется разработка собственной операционной системы. Итоговая сумма оказалась впечатляющей — $40,47 млн, что даже дороже, чем производство «железа» флагманского смартфона (около $26 млн).

Как поясняется в видео, создание ОС состоит как минимум из пяти этапов:

  1. Планирование (около двух месяцев).
  2. Разработка системы на основе AOSP (примерно шесть месяцев).
  3. Тестирование и контроль качества (еще полгода).
  4. Оптимизация системы под конкретные устройства (три месяца).
  5. Запуск, доведение интерфейса до идеала, добавление фирменных приложений и первого обновления.

Nothing также объяснила, почему компания использует Android Open Source Project (AOSP), а не создает систему «с нуля». Полноценная независимая ОС, как, например, HarmonyOS от HUAWEI, потребовала бы четырех лет работы и кратно увеличила бы затраты.

id·212792·20251018_1846
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
