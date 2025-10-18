Nothing назвала стоимость создания собственной ОС

Nothing совместно с популярным ютубером MrWhoseTheBoss подсчитала, во сколько обойдется разработка собственной операционной системы. Итоговая сумма оказалась впечатляющей — $40,47 млн, что даже дороже, чем производство «железа» флагманского смартфона (около $26 млн).

Как поясняется в видео, создание ОС состоит как минимум из пяти этапов:

Планирование (около двух месяцев). Разработка системы на основе AOSP (примерно шесть месяцев). Тестирование и контроль качества (еще полгода). Оптимизация системы под конкретные устройства (три месяца). Запуск, доведение интерфейса до идеала, добавление фирменных приложений и первого обновления.

Nothing также объяснила, почему компания использует Android Open Source Project (AOSP), а не создает систему «с нуля». Полноценная независимая ОС, как, например, HarmonyOS от HUAWEI, потребовала бы четырех лет работы и кратно увеличила бы затраты.