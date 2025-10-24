Apple снимет с производства компоненты для iPhone Air до конца года | The GEEK
Apple снимет с производства компоненты для iPhone Air до конца года

Аналитик Мин-Чи Куо рассказал о неутешительном будущем тонкого смартфона.

Спрос на iPhone Air не оправдал ожиданий Apple, что привело к сокращению поставок и производственных мощностей. Об этом рассказал авторитетный аналитик Мин-Чи Куо.

«Ожидается, что большинство поставщиков сократят мощности более чем на 80% к первому кварталу 2026 года, а некоторые компоненты с более длительными сроками поставки, как ожидается, будут сняты с производства к концу 2025 года»,

— написал Мин-Чи Куо в соцсети X.

По словам аналитика, текущая линейка iPhone 17 полностью удовлетворяет потребности большинства пользователей. Это оставляет Apple мало возможностей для завоевания новых сегментов рынка, поскольку попытки с моделями mini, Plus, а теперь и Air, не увенчались успехом.

На этой неделе стало известно, что Apple сокращает производство iPhone Air на 90% из-за низкого спроса. По данным источников в цепочке поставок, уже с ноября заказы на многие электронные компоненты для тонкого смартфона сократятся до 10% от сентябрьского объема.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
