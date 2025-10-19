Apple не ожидала такого спроса: iPhone Air продан в Китае за считаные минуты | The GEEK
Apple не ожидала такого спроса: iPhone Air продан в Китае за считаные минуты

Apple начала продажи iPhone Air в Китае, и устройство моментально стало дефицитом.
Валентин Снежин сегодня в 09:39

В Китае начались продажи iPhone Air, и интерес к новинке оказался выше ожиданий. По данным South China Morning Post, все устройства раскупили в первые минуты после старта предзаказов — как в онлайн-магазине Apple, так и во всех официальных ритейл-точках в Пекине, Шанхае и других городах.

Ранее iPhone Air не продавался в Китае, поскольку устройство поддерживает только eSIM, а местные регуляторы долго не одобряли использование этой технологии. Теперь ограничения сняты и интерес оказался рекордным.

Скоро и складной айфон

Складной iPhone получит титановый корпус и дизайн в стиле iPhone Air

Согласно данным источников, поставки онлайн-заказов сдвинулись уже на ноябрь. Китайские пользователи традиционно активно реагируют на редизайны iPhone, а Air стал самым тонким смартфоном Apple в истории.

Глава компании Тим Кук на этой неделе находится в Китае — он посещает магазины, встречается с разработчиками и представителями властей. В ходе визита он пообещал продолжить инвестиции в Китай, несмотря на перенос части производства в Индию и Вьетнам.

Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
