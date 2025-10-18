OPPO готовит компактный флагман Find X9s с батареей более 7000 мАч

На этой неделе OPPO представила в Китае флагманские смартфоны Find X9 и Find X9 Pro. Но уже весной 2026 года к ним, скорее всего, присоединятся Find X9 Ultra, Find X9s и Find X9s+. Накануне авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о Find X9s.

По его словам, ключевой особенностью компактного флагмана станет огромная батарея — более 7000 мАч. Информатор отмечает, что такое решение отражает новую философию компании: «нет 7000 мАч — нет флагмана».

Digital Chat Station рассказал, что инженерный прототип Find X9s построен по той же схеме, что и Find X9. Таким образом, вероятно, OPPO сохранит единый дизайн для флагманской линейки. Кроме того, смартфону приписывают наличие перископа.