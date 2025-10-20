В iOS 26.1 beta 4 появились настройки прозрачности интерфейса и возможность отключить свайп на камеру

Apple выпустила четвёртую бета-версию iOS 26.1, в которой добавлены новые параметры интерфейса и небольшие улучшения в управлении камерой и другими функциями системы.

Главное изменение — переключение Liquid Glass, позволяющий выбирать между прозрачным и более тонированным оформлением интерфейса.

Теперь можно регулировать степень прозрачности элементов вроде уведомлений и панели вкладок. Настройка доступна в разделе Настройки > Экран и яркость > Liquid Glass на iPhone и iPad, а также на macOS в Настройки > Внешний вид > Liquid Glass.

Вторая заметная функция — отключение свайпа для открытия камеры с экрана блокировки. Этот жест можно деактивировать в Настройки > Камера > Свайп для открытия с экрана блокировки, чтобы избежать случайных запусков приложения.

Кроме того, в iOS 26.1 продолжают расширять функции Apple Intelligence и AirPods Live Translation. Теперь поддерживаются дополнительные языки:

для Apple Intelligence — китайский (традиционный), датский, нидерландский, норвежский, португальский (Португалия), шведский, турецкий и вьетнамский;

для AirPods Live Translation — китайский (упрощённый и традиционный), итальянский, японский и корейский.

Но для России пока обновления двух последних неактуальны.

Apple также переименовала стриминговый сервис Apple TV+ в Apple TV, добавив новое оформление и обновлённую иконку приложения.

Среди прочих изменений: новая секция Local Capture (локальная запись) в настройках, улучшенный экран завершения будильника с жестом «Проведите для разблокировки» и возможность перелистывания треков в Apple Music свайпом.