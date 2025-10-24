Исследование Яндекса: женщины и пожилые россияне вежливее всех общаются с Алисой | The GEEK
close
Новости

Исследование Яндекса: женщины и пожилые россияне вежливее всех общаются с Алисой

Как меняется поведение мужчин, женщин и разных возрастных групп.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 19:00

Аналитики Яндекса рассказали, насколько вежливо россияне общаются с Алисой. Оказалось, что в начале знакомства люди чаще здороваются, благодарят и прощаются, но по мере привыкания к нейросети делают это всё реже — воспринимая её не как собеседника, а как инструмент.

В первый день общения пользователи используют примерно одинаковое количество вежливых и грубых формулировок. Однако спустя полгода слова вроде «привет», «спасибо» и «пока» встречаются почти вдвое реже. Вежливость постепенно снижается вместе с эмоциональным вовлечением.

Чаще всего имя «Алиса» звучит в первый день общения — в каждом десятом сообщении. Позже пользователи сокращают обращения и сразу формулируют команды. При этом женщины на 20% чаще мужчин используют вежливые выражения и на 25% чаще обращаются к нейросети по имени.

Самыми вежливыми оказались россияне старше 55 лет: примерно 7% их сообщений содержат приветствия, благодарности или просьбы. Молодёжь 18–24 лет делает это почти втрое реже. Среди городов лидирует Ростов-на-Дону, где пользователи чаще других обращаются к Алисе по имени, а меньше всего вежливости — в Красноярске, Самаре и Москве.

Интересно, что грубость в чате с Алисой тоже фиксируется — около 2% сообщений в первый день содержат нецензурные слова или агрессивные выражения. Однако со временем их доля, как и доля вежливых фраз, снижается.

id·213254·20251024_1900
Новый ИИ-браузер OpenAI уязвим к промпт-инъекциям 
Яндекс создаёт Physical AI: роботы начнут видеть, слышать и действовать как люди
Алиса научилась подробно описывать изображения в Яндекс Браузере
ChatGPT теперь встроен в браузер: OpenAI представила Atlas для macOS
Нейросеть Алиса начала генерировать описания отелей в Яндекс Путешествиях
Яндекс анонсировал конференцию «Алиса, что нового?»
Двигатель от самолета и магнитола: россияне рассказали, что хотят установить в машине
Сэм Альтман: «Мы не моральная полиция». ChatGPT всё-таки получит «взрослый» режим
OpenAI разрешит эротический контент в ChatGPT
«Больше близких»: Яндекс Плюс увеличил лимит участников семейной подписки
Илон Маск пообещал «великую ИИ-игру» от xAI к 2026 году
App Store заполонили фейковые версии Sora 2. Пользователи путают их с приложением OpenAI
Perplexity выпустила ИИ-браузер Comet для всех
OpenAI запустила аналог TikTok с ИИ-видео
Аниме, киберпанк или «Ходячий замок»: Алиса теперь умеет менять стиль изображений
Алиса и умные устройства: сентябрьское обновление Яндекса
Нейросеть Алиса появится в Telegram и поможет решать задачи прямо в чате
Алиса научилась «оживлять» фото по любым заданным сюжетам
Яндекс научил Алису объяснять задачи по химии, биологии и языкам
От копирайтера до психолога: какие роли чаще всего примеряет нейросеть Алиса

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Suunto Run: зачем они выпустили такие простые часы?

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI Pura 80: смартфон, который не пытается понравиться всем

    Обзоры

  3. Обзор XPPen Magic Note Pad: не планшет, а инструмент для идей

    Обзоры

  4. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  5. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  6. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры
Смотреть все обзоры