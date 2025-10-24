Исследование Яндекса: женщины и пожилые россияне вежливее всех общаются с Алисой

Аналитики Яндекса рассказали, насколько вежливо россияне общаются с Алисой. Оказалось, что в начале знакомства люди чаще здороваются, благодарят и прощаются, но по мере привыкания к нейросети делают это всё реже — воспринимая её не как собеседника, а как инструмент.

В первый день общения пользователи используют примерно одинаковое количество вежливых и грубых формулировок. Однако спустя полгода слова вроде «привет», «спасибо» и «пока» встречаются почти вдвое реже. Вежливость постепенно снижается вместе с эмоциональным вовлечением.

Чаще всего имя «Алиса» звучит в первый день общения — в каждом десятом сообщении. Позже пользователи сокращают обращения и сразу формулируют команды. При этом женщины на 20% чаще мужчин используют вежливые выражения и на 25% чаще обращаются к нейросети по имени.

Самыми вежливыми оказались россияне старше 55 лет: примерно 7% их сообщений содержат приветствия, благодарности или просьбы. Молодёжь 18–24 лет делает это почти втрое реже. Среди городов лидирует Ростов-на-Дону, где пользователи чаще других обращаются к Алисе по имени, а меньше всего вежливости — в Красноярске, Самаре и Москве.

Интересно, что грубость в чате с Алисой тоже фиксируется — около 2% сообщений в первый день содержат нецензурные слова или агрессивные выражения. Однако со временем их доля, как и доля вежливых фраз, снижается.