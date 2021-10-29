Обзор аксессуаров Incase x Bionic: вещи с заботой об экологии

Хорошие и качественные аксессуары для гаджетов — моя наболевшая мозоль. Люблю каждый год покупать рюкзаки, а также сумки/кейсы для своих девайсов и в офис. Но часто бывает, что бренд ничем себя не выдает, рассказывает про свое качество и эксклюзивность, а на деле оказывается очередным алиэкспрессом (в худшем его проявлении). Поэтому когда на горизонте появилась необычная серия рюкзаков и аксессуаров от бренда Incase, я был настороже.

По-настоящему классный коллаб

На обзор попала коллекция Incase x BIONIC, в ней все аксессуары производятся из 100% переработанного пластика.

Здесь настолько приятна эко-повестка, что на каждой этикетке показано количество использованных пластиковых бутылок, которые были задействованы для создания вещи. BIONIC заявляет, что эти бутылки были выловлены из океана и прибрежных зон, а позже переработаны в пряжу BIONIC FLX Yarn. Если вы на этом моменте не прослезились, значит вы — суровый человек.

В общем, коллекция с такой предысторией точно заслуживает несколько плюсов к карме еще на момент распаковки.

Рюкзак Incase Commuter Backpack/ BIONIC

Пожалуй, один из лучших рюкзаков, который есть в моём арсенале. Каркас не такой жёсткий, как хотелось бы, но за содержимое, можно не переживать. Материал влагостойкий, молнии прорезиненные, так что ливень никаким образом не навредит ноутбуку.

В первую очередь рюкзак рассчитан на MacBook и прочие ультрабуки диагональю до 16 дюймов. Игровые ноутбуки, которые обладают более массивными параметрами, сюда не поместятся.

Спинка рюкзака выполнена из плотной пены. На лямках есть каналы для воздуха, чтобы летом тело меньше потело. Верхняя ручка для переноски и лямки, имеют светоотражающий эффект. Выглядит интересно и придаёт рюкзаку отличительную черту.









Вся система хранения хорошо продумана. Есть необходимые отделения для городских будней: отсек для ноутбука, органайзер для технических аксессуаров, в котором можно разместить кабели, флешку, повербанк, блокнот и прочие штуки. Сбоку есть специальный карман для бутылки.

Incase Commuter Backpack — топовый рюкзак для передвижения по городу. Он детально продуман и оснащён кармашками различных размеров. Если их станет мало, то можно обзавестись дополнительным органайзером от того же производителя. Самое классное, что он будет под цвет рюкзака. Об этом чуть ниже.

Приобрести рюкзак Incase Commuter Backpack/BIONIC можно в ближайшем Связном, ссылку оставлю тут. Он далеко не из дешевых, но цена вполне оправдана. Он экологичный (!), продуманный, использует качественные материалы, а, следовательно, долговечный.

Органайзер Incase Organizer/BIONIC

Вот и дошли до расширения возможностей рюкзака, хотя никто не запрещает его использовать отдельно как это делаю я. Этот органайзер, как хороший швейцарский нож. В нем есть отделения на любой вкус и под любые потребности.

Органайзер раскрывается на две части. С одной стороны есть твердый разделитель. Например, туда можно положить карты, небольшой блокнот или какие-либо инструкции. Также есть крепления для ручек, флешек, наушников, блоков и тому подобного. Спереди имеется внешний карман, который надежно фиксируется молнией.

Сказать честно, я до сих пор не смог максимально забить органайзер — слишком много у него отделений.

Как и остальная продукция Incase, он качественный и прослужит долгое время. Купить органайзер можно в iCases в четырёх цветах на выбор: зеленый, синий, серый и бежевый.

Сумка на пояс Incase Hipsack/ BIONIC

Когда ноутбук брать с собой не нужно, то можно пользоваться поясной сумкой или, как говорят в народе – бананкой. Отнюдь, Incase Hipsack/ BIONIC гораздо больше бананки и свободно вмещает в себя небольшую технику. Была обнаружена в iCult.







Отделений и карманов ну ооочень много. На внешней стороне замок на молнии, сверху кармашек для кошелька и мелочи, а внутри два отделения для проводов, потайное отделение на молнии и отстёгивающий карабин для ключей. Вместимость у такой сумки на удивление отличная. Лично мне иногда нужно фотографировать какую-либо технику. Для таких целей я всегда таскал рюкзак, даже если он оставался полупустым. В эту поясную сумку, помимо мелочи в виде ключей и карт, спокойно умещается беззеркалка и один-два смартфона.







Брать такую сумку можно не только для города, но и для дальних путешествий. Плечи не натирает за счёт широких лямок, а все самое необходимое и даже чуть больше с лёгкостью помещается.

Чехлы для MacBook

Без чехла на ноутбук я обойтись тоже не могу, вот такой я человек. Ноутбук должен находиться всегда под защитой, не сказать, что я параноик, но разбить рабочий инструмент нет особого желания.

Следом идёт чехол-конверт Incase Compact Sleeve/BIONIC. Карсас средней жесткости, внутренних отделений нет, но есть переднее на молнии. Поэтому защита от воды присутствует.

Цвет, который у меня довольно интересный, но именно для чехла. Рюкзак мне нравится бежевый, но тут на вкус и цвет, как говорится. Кстати, чехол отлично входит в рюкзак и поэтому конфликтов в совместимости не возникает. Единственное, могут разочароваться обладатели старых MacBook Air 2017, в них он просто не поместится из-за более громоздкого дизайна. Но если у вас свежий дизайн, то найти такой чехол можно в местном re:Store, ссылка тут.

Кроме того, есть один чехол Facet Sleeve от Incase, который продаётся только в официальном онлайн-магазине Apple. Он более брутальный, обладает строгим дизайном и поэтому его удобно брать на совещания или какие-либо серьёзные встречи, где требуется определённый дресс-код.

Каркас крепкий, никаких ярких цветов, а строгие окрасы: глубокий чёрный, серый и тёмно-синих. Внутри два дополнительных отделения. Закрывается чехол на молнию, которую прячут прорезиненые вставки. Полная влагозащита.

У Incase есть большой выбор рюкзаков, сумок, ремней и прочих аксессуаров для организации. Они отлично дополняю т не только технику Apple, но и любую другую. Самое главное, что все качественное, сделано из отличных материалов и оправдывает каждую потраченную копейку.