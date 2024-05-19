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Обзор HUAWEI FreeLace Pro 2: стиль и спорт в одном флаконе

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 02:50

Беспроводные наушники, несомненно, пользуются огромной популярностью, однако у них есть определенные недостатки. Они могут выскользнуть из ушей из-за пота или случайного движения. Это особенно часто встречается среди любителей спорта.

И тут на помощь приходят HUAWEI FreeLace Pro 2, которые, по словам производителя, обеспечивают надежную и комфортную посадку, независимо от того, каким видом активности вы занимаетесь. Так ли это на самом деле и что еще интересного они предлагают, будем разбираться в данном обзоре.

Характеристики FreeLace Pro 2

  • Излучатели: 10,8 мм, 15 Гц — 40 кГц
  • Общее количество микрофонов: 5 (4 цифровых микрофона, 1 микрофон MEMS)
  • Интерфейсы: Bluetooth 5.3, USB Type-C
  • Кодеки: SBC, AAC, L2HC и LDAC
  • Защита: IP55 (защита от пыли и струй воды)
  • Шумоизоляция: есть
  • Автономность: до 9 ч. (ANC включен), до 25 часов (без ANC)
  • Батарея: 150 мАч, поддержка быстрой зарядки
  • Вес: 34.5 г
  • Цена: 7299 ₽

Комплект поставки

Наушники HUAWEI FreeLace Pro 2 поставляются в плоской упаковке, небольшого размера. В комплект входят:

  • Наушники
  • Сменные амбушюры
  • Руководство пользователя и гарантийный талон
Обзор HUAWEI FreeLace Pro 2

Обратите внимание, что в комплектации не перечисляется зарядный кабель и всё из-за необычной конструкции наушников. Для подзарядки достаточно разомкнуть корпус, и нас встречает разъём USB Type-C. Уже его можно воткнуть в телефон, блок или повербанк.

Обзор HUAWEI FreeLace Pro 2

Внешний вид

Наушники HUAWEI FreeLace Pro 2 имеют элегантный и спортивный дизайн. Корпус выполнен из высококачественного силикона и алюминия, что обеспечивает их легкость и долговечность.

На правой стороне расположен блок управления с физическими кнопками для остановки и воспроизведения музыки, а также встроенный MEMS-микрофон. Здесь же находится разъём для подзарядки Type-C. Если бы сейчас был 2010 год, то с такой схемой можно было бы сделать полноценный MP3-плеер. Подключаете наушники к ПК, загружаете на них музыку и слушаете.

Обзор HUAWEI FreeLace Pro 2

На левой стороне ничего нет, только нанесённый логотип HUAWEI. При этом сама алюминиевая вставка имеет такой же вес, как и правая. Всё это сделано для устойчивости. Если бы этого не было, то одна из сторон, допустим правая, тянула бы наушники вниз, что было бы неудобно.

Обзор HUAWEI FreeLace Pro 2

Каждый наушник получил по два микрофона. Кроме того, левый наушник имеет сенсорную панель для управления режимами шумоподавления.

Обзор HUAWEI FreeLace Pro 2

Основная особенность дизайна, делающая эти наушники комфортными для спорта — это их легкость и эргономичность. Внутренние компоненты размещены таким образом, чтобы минимизировать вес и равномерно распределить его вдоль шеи. Кабель, соединяющий наушники, достаточно гибкий, чтобы не стеснять движений, но при этом достаточно прочный, чтобы выдержать активное использование.

Обзор HUAWEI FreeLace Pro 2

HUAWEI FreeLace Pro 2 от прошлого поколения отличаются уменьшенным размером стабилизатора, чтобы он плотнее соответствовал форме ушной раковины и лучше следовал ее изгибам. Также насадки стали на 2 мм короче, что позволило снизить давление на ушной канал. В комплект поставки наушников включены 3 пары насадок разных размеров.

Обзор HUAWEI FreeLace Pro 2

Звук и управление

HUAWEI FreeLace Pro 2 оснащены 10,8-миллиметровыми двойными магнитными динамическими драйверами, которые обеспечивают чистый и насыщенный звук. Кроме того, они поддерживают два высокоразрешающих кодека — L2HC и LDAC, а также SBC и AAC. Максимальная скорость передачи данных достигает 960/990 кбит/с, обеспечивая низкую задержку звука и минимизируя риск повреждения аудио в процессе передачи.

На мой слух, басовые партии звучат глубоко и мощно, а сам звук чистый. Никаких хрипов или искажений на максимальной громкости при прослушивании любой композиции здесь нет. В целом звук приятный и не бьет по ушам. Однако звуковые предпочтения — сугубо индивидуальная вещь, поэтому всегда нужно слушать самому.

Во время общения по смартфону через наушники, собеседник слышит меня чётко, без посторонних шумов или искажения голоса. Всё это благодаря встроенным ИИ-алгоритмам, которые отвечают за очистку голоса во время разговора. Напомню, что в FreeLace Pro 2 установлено пять микрофонов (по два в каждом наушнике и один в блоке управления). Именно микрофон в блоке управления помогает отсекать сторонние шумы, чего не могут сделать обычные наушники, расположенные только в ушах.

Обзор HUAWEI FreeLace Pro 2

HUAWEI FreeLace Pro 2 также оборудованы четырехканальной системой балансировки воздуха, которая регулирует потоки воздуха внутри уха для стабильности звука. Функция активируется автоматически при обнаружении шумной обстановки, распознает голос и усиливает его во время звонков без необходимости ручной настройки.

Одной из ключевых особенностей наушников HUAWEI FreeLace Pro 2 являются активное шумоподавление и автоматическая адаптация уровня громкости.

Активировать режимы шумодава можно через приложение AI Life. На выбор даётся:

  • Шумоподавление (подавление фонового шума)
  • Выключен (отключение всех доп. настроек)
  • Звукопроницаемость (слышимость внешних звуков)

Шумоподавление имеет сразу 5 встроенных режимом со своими особенностями, а звукопроницаемость позволяет усилить голос.

Обзор HUAWEI FreeLace Pro 2

Шумодам работает довольно интересно и плавно. Система автоматически реагирует на окружающий шум и настраивается соответственно. Я заметил, что когда переходил с кафе на шумную улицу, то наушники автоматически переключались на более интенсивный режим шумоподавления.

Автономность

HUAWEI FreeLace Pro 2 позволяют проигрывать музыку около 12 часов при использовании кодеков высокого разрешения и шумодава. Если их отключить, то время работы от одного заряда значительно увеличится.

Обзор HUAWEI FreeLace Pro 2

Зарядить наушники можно буквально от своего смартфона. При этом заряд от телефона уйдёт минимальный — всего 150 мАч. К тому же ждать особо не придётся, ведь HUAWEI FreeLace Pro 2 поддерживают быструю зарядку.

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Итого

Обзор HUAWEI FreeLace Pro 2

HUAWEI FreeLace Pro 2 отлично подойдут как любителям спорта, так и тем, кто ценит комфорт в повседневной жизни. Их можно просто носить на шее, когда они не используются, и при этом не беспокоиться о зарядных кейсах.

Благодаря высокой автономности, быстрой зарядке и адаптивной системе звука, HUAWEI FreeLace Pro 2 могут быть надежным спутником не только в спортивном зале, но и в любой другой ситуации. В дополнение ко всему, они имеют доступную цену, что делает их ещё более привлекательными для широкого круга пользователей.

Плюсы

  • Быстрая зарядка
  • Качественный звук
  • Режим прозрачности
  • Адаптивный шумодав
  • Могут быть гарнитурой
  • Встроенный Type-C для зарядки

Недоставки

  • Нет остановки музыки при снятии наушников
  • Отсутствует сумка для переноски

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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