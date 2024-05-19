Обзор HUAWEI FreeLace Pro 2: стиль и спорт в одном флаконе

Беспроводные наушники, несомненно, пользуются огромной популярностью, однако у них есть определенные недостатки. Они могут выскользнуть из ушей из-за пота или случайного движения. Это особенно часто встречается среди любителей спорта.

И тут на помощь приходят HUAWEI FreeLace Pro 2, которые, по словам производителя, обеспечивают надежную и комфортную посадку, независимо от того, каким видом активности вы занимаетесь. Так ли это на самом деле и что еще интересного они предлагают, будем разбираться в данном обзоре.

Характеристики FreeLace Pro 2

Излучатели: 10,8 мм, 15 Гц — 40 кГц

Общее количество микрофонов: 5 (4 цифровых микрофона, 1 микрофон MEMS)

Интерфейсы: Bluetooth 5.3, USB Type-C

Кодеки: SBC, AAC, L2HC и LDAC

Защита: IP55 (защита от пыли и струй воды)

Шумоизоляция: есть

Автономность: до 9 ч. (ANC включен), до 25 часов (без ANC)

Батарея: 150 мАч, поддержка быстрой зарядки

Вес: 34.5 г

Цена: 7299 ₽

Комплект поставки

Наушники HUAWEI FreeLace Pro 2 поставляются в плоской упаковке, небольшого размера. В комплект входят:

Наушники

Сменные амбушюры

Руководство пользователя и гарантийный талон

Обратите внимание, что в комплектации не перечисляется зарядный кабель и всё из-за необычной конструкции наушников. Для подзарядки достаточно разомкнуть корпус, и нас встречает разъём USB Type-C. Уже его можно воткнуть в телефон, блок или повербанк.

Внешний вид

Наушники HUAWEI FreeLace Pro 2 имеют элегантный и спортивный дизайн. Корпус выполнен из высококачественного силикона и алюминия, что обеспечивает их легкость и долговечность.

На правой стороне расположен блок управления с физическими кнопками для остановки и воспроизведения музыки, а также встроенный MEMS-микрофон. Здесь же находится разъём для подзарядки Type-C. Если бы сейчас был 2010 год, то с такой схемой можно было бы сделать полноценный MP3-плеер. Подключаете наушники к ПК, загружаете на них музыку и слушаете.

На левой стороне ничего нет, только нанесённый логотип HUAWEI. При этом сама алюминиевая вставка имеет такой же вес, как и правая. Всё это сделано для устойчивости. Если бы этого не было, то одна из сторон, допустим правая, тянула бы наушники вниз, что было бы неудобно.

Каждый наушник получил по два микрофона. Кроме того, левый наушник имеет сенсорную панель для управления режимами шумоподавления.

Основная особенность дизайна, делающая эти наушники комфортными для спорта — это их легкость и эргономичность. Внутренние компоненты размещены таким образом, чтобы минимизировать вес и равномерно распределить его вдоль шеи. Кабель, соединяющий наушники, достаточно гибкий, чтобы не стеснять движений, но при этом достаточно прочный, чтобы выдержать активное использование.

HUAWEI FreeLace Pro 2 от прошлого поколения отличаются уменьшенным размером стабилизатора, чтобы он плотнее соответствовал форме ушной раковины и лучше следовал ее изгибам. Также насадки стали на 2 мм короче, что позволило снизить давление на ушной канал. В комплект поставки наушников включены 3 пары насадок разных размеров.

Звук и управление

HUAWEI FreeLace Pro 2 оснащены 10,8-миллиметровыми двойными магнитными динамическими драйверами, которые обеспечивают чистый и насыщенный звук. Кроме того, они поддерживают два высокоразрешающих кодека — L2HC и LDAC, а также SBC и AAC. Максимальная скорость передачи данных достигает 960/990 кбит/с, обеспечивая низкую задержку звука и минимизируя риск повреждения аудио в процессе передачи.

На мой слух, басовые партии звучат глубоко и мощно, а сам звук чистый. Никаких хрипов или искажений на максимальной громкости при прослушивании любой композиции здесь нет. В целом звук приятный и не бьет по ушам. Однако звуковые предпочтения — сугубо индивидуальная вещь, поэтому всегда нужно слушать самому.

Во время общения по смартфону через наушники, собеседник слышит меня чётко, без посторонних шумов или искажения голоса. Всё это благодаря встроенным ИИ-алгоритмам, которые отвечают за очистку голоса во время разговора. Напомню, что в FreeLace Pro 2 установлено пять микрофонов (по два в каждом наушнике и один в блоке управления). Именно микрофон в блоке управления помогает отсекать сторонние шумы, чего не могут сделать обычные наушники, расположенные только в ушах.

HUAWEI FreeLace Pro 2 также оборудованы четырехканальной системой балансировки воздуха, которая регулирует потоки воздуха внутри уха для стабильности звука. Функция активируется автоматически при обнаружении шумной обстановки, распознает голос и усиливает его во время звонков без необходимости ручной настройки.

Одной из ключевых особенностей наушников HUAWEI FreeLace Pro 2 являются активное шумоподавление и автоматическая адаптация уровня громкости.

Активировать режимы шумодава можно через приложение AI Life. На выбор даётся:

Шумоподавление (подавление фонового шума)

Выключен (отключение всех доп. настроек)

Звукопроницаемость (слышимость внешних звуков)

Шумоподавление имеет сразу 5 встроенных режимом со своими особенностями, а звукопроницаемость позволяет усилить голос.

Шумодам работает довольно интересно и плавно. Система автоматически реагирует на окружающий шум и настраивается соответственно. Я заметил, что когда переходил с кафе на шумную улицу, то наушники автоматически переключались на более интенсивный режим шумоподавления.

Автономность

HUAWEI FreeLace Pro 2 позволяют проигрывать музыку около 12 часов при использовании кодеков высокого разрешения и шумодава. Если их отключить, то время работы от одного заряда значительно увеличится.

Зарядить наушники можно буквально от своего смартфона. При этом заряд от телефона уйдёт минимальный — всего 150 мАч. К тому же ждать особо не придётся, ведь HUAWEI FreeLace Pro 2 поддерживают быструю зарядку.

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Итого

HUAWEI FreeLace Pro 2 отлично подойдут как любителям спорта, так и тем, кто ценит комфорт в повседневной жизни. Их можно просто носить на шее, когда они не используются, и при этом не беспокоиться о зарядных кейсах.

Благодаря высокой автономности, быстрой зарядке и адаптивной системе звука, HUAWEI FreeLace Pro 2 могут быть надежным спутником не только в спортивном зале, но и в любой другой ситуации. В дополнение ко всему, они имеют доступную цену, что делает их ещё более привлекательными для широкого круга пользователей.

Валентин Снежин Плюсы Быстрая зарядка

Качественный звук

Режим прозрачности

Адаптивный шумодав

Могут быть гарнитурой

Встроенный Type-C для зарядки Недоставки Нет остановки музыки при снятии наушников

Отсутствует сумка для переноски