HONOR Magic 8 Pro добрался до России: 200 Мп, 7100 мА·ч и Snapdragon 8 Elite

Производитель обещает продвинутую съёмку и стабильную работу даже под нагрузкой.
Редакция The GEEK сегодня в 07:30

В России стартовали продажи флагманского смартфона HONOR Magic 8 Pro. Модель делает акцент на камере, автономности и производительности.

Смартфон оснащён системой камер AiMAGE с основным модулем на 50 Мп, ультраширокоугольным сенсором на 50 Мп и перископическим телефото-объективом на 200 Мп. Производитель заявляет о расширенных возможностях съёмки с применением алгоритмов ИИ, включая улучшенную детализацию и работу в условиях низкой освещённости.

В основе устройства — процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Объём аккумулятора составляет 7100 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная до 80 Вт.

Magic 8 Pro получил LTPO OLED-дисплей диагональю 6,71 дюйма с пиковой яркостью до 6000 нит. Смартфон работает под управлением MagicOS 10.

Рекомендованная розничная цена в России начинается от 119 990 рублей в зависимости от конфигурации.

