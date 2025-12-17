Минцифры готовит систему учёта IMEI мобильных устройств | The GEEK
Минцифры готовит систему учёта IMEI мобильных устройств

Минцифры РФ планирует создать централизованную базу IMEI мобильных устройств в 2026 году.
Редакция The GEEK сегодня в 18:08

Минцифры РФ в 2026 году намерено создать централизованную базу уникальных номеров мобильных устройств (IMEI). Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко на заседании Общественного совета при министерстве.

По его словам, учёт IMEI позволит точнее идентифицировать мобильные устройства и связать их с используемыми SIM-картами. В ведомстве считают, что такой механизм может упростить проверку того, где именно используется связь, и потенциально снизить необходимость массовых ограничений мобильного интернета.

Сейчас при введении временных отключений связи из соображений безопасности в России применяются «белые списки» сайтов, формируемые Минцифры. Также действует так называемый режим охлаждения для иностранных SIM-карт и российских SIM-карт, которые попали на территорию страны из-за рубежа.

Подробности о формате базы, порядке учёта устройств и возможных последствиях для пользователей пока не раскрываются.

