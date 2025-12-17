Чат-боты на базе ИИ всё чаще используются не только как рабочие инструменты, но и как источник эмоциональной поддержки. Пользователи называют их «AI-девушками» и «AI-парнями», делятся личными переживаниями и проводят с ними значительную часть времени.

Эксперты связывают этот тренд с ростом одиночества и эмоциональной изоляции. ИИ всегда доступен, не осуждает и реагирует предсказуемо, что делает его привлекательным собеседником на фоне сложных и нестабильных человеческих отношений.

Специалист по ИИ-компаньонам Сэм Манн отмечает, что такие системы специально спроектированы для постоянной вовлечённости. Они слушают, подтверждают эмоции пользователя и отвечают так, чтобы создавать ощущение поддержки и понимания.

При этом психологи обращают внимание на риски. Мозг реагирует на валидацию со стороны ИИ так же, как на человеческую, из-за чего у пользователей может формироваться эмоциональная зависимость. Среди тревожных сигналов называют предпочтение общения с ботом реальным людям, чувство дискомфорта при его отсутствии и фантазии о «совместном будущем».

Пока ИИ не способен заменить полноценные человеческие отношения, но специалисты отмечают, что он всё чаще подменяет их ощущение. Это делает тему эмоциональной привязанности к алгоритмам одной из самых заметных и спорных в развитии современных ИИ-сервисов.