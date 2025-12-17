Яндекс разработал первые в России стандарты для внедрения промышленных роботов | The GEEK
Новости

Яндекс разработал первые в России стандарты для внедрения промышленных роботов

Стандарты фиксируют общий набор терминов, команд, статусов и правил обмена данными.
Редакция The GEEK сегодня в 16:19

Яндекс Роботикс совместно с участниками рынка подготовил первые в России стандарты, направленные на упрощение внедрения промышленных роботов на предприятиях. Документы описывают единую информационную модель для программного взаимодействия роботов и систем управления роботами (RMS).

Унификация позволяет привести к единому формату взаимодействие между роботами разных производителей и системами управления, которые используются на предприятиях.

Технические документы разрабатывались с учетом специфики российского рынка робототехники и комментариев производителей, интеграторов и компаний-заказчиков. В работе участвовали Технический комитет по стандартизации «Робототехника» и подкомитет «Промышленная робототехника». Поддержку оказали Минпромторг России, Росстандарт и Институт стандартизации.

Роботы начнут видеть, слышать и действовать как люди

Яндекс создаёт Physical AI: роботы начнут видеть, слышать и действовать как люди

В Яндекс Роботикс отмечают, что внедрение стандартов сократит сроки и стоимость автоматизации. Сейчас интеграция нескольких роботизированных решений часто осложнена разрозненными программными интерфейсами и отсутствием единых протоколов. Подключение роботов разных вендоров и их интеграция с системами управления складом и производством может занимать месяцы и составлять значительную часть бюджета проекта.

Ознакомиться со стандартами можно по ссылкам:

Принятие стандартов должно упростить создание смешанных парков роботов, где одновременно используются решения от разных производителей. Такой подход позволит предприятиям быстрее масштабировать автоматизацию, а вендорам и интеграторам разрабатывать совместимые продукты без индивидуальной доработки под каждого клиента.

Компания Яндекс Роботикс создана на базе Центра робототехники Яндекс Маркета и выделена в отдельное направление в сентябре 2024 года. Генеральным директором компании является Иван Калинов. Направление занимается разработкой роботов и программного обеспечения для складских и производственных операций.

