Рабочие промокоды в «Мир танков» на апрель 2025

Промокоды в Мир танков от «Леста» позволяют получать различные бонусы и награды: золото, серебро, премиум-аккаунт и эксклюзивные танки. Мы собрали рабочие коды Мир танков на апрель 2025 года, а также рассказываем, как их активировать. Страница будет регулярно обновляться, поэтому добавьте ее в закладки, чтобы не пропустить новые предложения.

Промокоды Мир танков на апрель 2025 года

BOOSTERCREWEXP — 1 личный резерв (+50% к опыту за бой на 1 час), 1 личный резерв (+200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час)

CREWFIREFIGHTING — 5 предбоевых инструкций для экипажа «Искусство сбивать пламя»

WAYTOVICTORY — 25 золота, 1 универсальная брошюра

COSMOSDAY25MT — 1 день премиума, 2D-стиль «В космос!», 2 личных резерва (+50% к опыту за бой на 1 час), 2 личных резерва (+200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час)

Инвайт коды Мир танков на апрель 2025 года

Специальные инвайт-коды с бесплатными наградами действуют для новичков. Их можно активировать при регистрации нового аккаунта:

PLAY11LVL — за выполнение всех задач из инвайт-кода: ИС-2 (VII), Т-34М-54 (VII) и Matilda LVT (IV), 5500 золота, премиум на 100 дней, 10 000 000 серебра, 500 000 опыта, 6 универсальных пособий, 100 личных резервов (+50% к кредитам на 1 час), 100 личных резервов (+300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час), 100 личных резервов (+100% к боевому опыту на 1 час). Те, кто попадут в десятку лучших: 90 раз 300% кредитов и 500% опыта, а потом ещё 90 раз 150% кредитов и 250% опыта

IGRAIVMIRTANKOV — боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 1000 золота, премиум на 7 дней, 250 000 серебра, аренда на 7 дней Объект 274а (VIII), КВ-122 (VII) и СУ-100Y (VI), боевая задача «Быстрый старт», купон со скидкой в 15% в Премиум магазине

TANKOLET — AM 39 Gendron-Somua (II), боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 1000 золота, премиум на 7 дней, 250 000 серебра, аренда на 10 боев Matilda LVT (IV)

LESTAMIRTAHKOV — T2 Light Tank (II), боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 1000 золота, премиум на 7 дней, 250 000 серебра, аренда на 10 боев Matilda LVT (IV)

PKBV-25TM9-TN7FD — Pz.Kpfw. II Ausf. D (II), боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 1000 золота, премиум на 7 дней, 250 000 серебра, аренда на 10 боев AC 1 Sentinel (IV)

TANKBATTLES — M22 Locust (III), боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 750 золота, премиум на 7 дней, 250 000 серебра, аренда на 10 боев Ram II (V)

MIPTAHKOB — Т-127 (III), боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 750 золота, премиум на 7 дней, 250 000 серебра, аренда на 10 боев КВ-1 экранированный (V)

RUTANKS — T-34 с Л-11 (IV), боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 500 золота, премиум на 7 дней, 250 000 серебра, аренда на 10 боев Т-34-85М экранированный (VI)

MTLESTA — Matilda LVT (IV), боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 500 золота, премиум на 7 дней, 250 000 серебра, аренда на 10 боев Sherman VC Firefly экранированный (VI)

TAHKI — Т-34 экранированный (V), боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 250 золота, премиум на 7 дней, 250 000 серебра, аренда на 10 боев Т-34-85М экранированный (VI)

TANKITOP1RU — КВ-1 экранированный (V), боевая задача «Золотой стандарт» с наградой до 250 золота, премиум на 7 дней, 250 000 серебра, аренда на 10 боев Объект 244 экранированный (VI)

Куда ввести промокод Мир танков?

Официальный портал игры:

Авторизуйтесь на портале «Леста Игры» или на сайте «Мир танков» В правом верхнем углу кликните по своему игровому имени и выберите «Активировать код Леста» В появившемся окне введите промокод и нажмите «Активировать» Бонусы поступят на ваш аккаунт

Премиум-магазин:

Откройте страницу Премиум-магазина В верхней части экрана нажмите на «Активировать код» Введите промокод в специальное поле и подтвердите Бонусы поступят на ваш аккаунт

Lesta Game Center:

Войдите в LGC, затем в верхнем левом углу кликните на свой никнейм Выберите «Активировать код Леста» В открывшемся окне введите промокод и подтвердите Бонусы поступят на ваш аккаунт

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