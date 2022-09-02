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Новости

«Звук» от Сбербанка удалили из App Store

Приложение «Звук» от Сбера пропало из App Store. Компания пока не давала комментариев по этому поводу.

«Звук» — это стриминговый музыкальный сервис от Сбера. Еще в апреле известная компания вышла из состава акционеров и убрала из названия приставку «Сбер» (раньше был «Сберзвук»). От удаления из магазина приложений Apple это не спасло.

Ранее из App Store исчезли «Сбербанк Онлайн», «СберБизнес» и другие приложения компании. Недавно банк стал создавать их клоны, но их настигает та же участь, спустя несколько дней.

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Источник:
The GEEk

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