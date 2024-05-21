Завершена разработка мода Skyrim Together для кооператива на 8 человек

Продолжительная разработка модификации Skyrim Together подошла к концу с выходом версии 1.6. В финальном обновлении докрутили некоторые механики и избавились от крупных багов. Теперь любой желающий может бесплатно установить мод и поиграть в Skyrim с друзьями. Официально поддерживается кооператив более, чем на 25 игроков, но разработчики советуют партии из восьми и менее человек во избежании проблем.

К сожалению, один из главных разработчиков мода официально покинул и проект. Остальные же примут участие в создании новых дополнений, которые будут анонсированы позже на официальном сайте.

Для удобства установки, команда Together записала обучающее видео на YouTube. Но, если вы уверены в своих силах, можете воспользоваться кратким гайдом.

Как установить мод Skyrim Together Reborn

Скачайте модификацию Skyrim Together Reborn и установите ее через Nexus Mod Manager, Vortex или своими руками.

Если выбрали последний вариант — распакуйте архив и переместите его содержимое в корневую папку Skyrim.

Найти ее можно через Steam, посмотрев локальные файлы. Данная кнопка находится в библиотеке игр: нажмите на Skyrim и «Управление».

Для запуска игры с модификацией используйте файл «SkyrimTogether.exe». Так придется делать каждый раз.