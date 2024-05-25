Запуск TikTok Studio — платформы для управления аккаунтом и контентом

Социальная сеть TikTok заявила о запуске собственной платформы, которая поможет создателям контента управлять различными аспектами аккаунта из одной точки — TikTok Studio.

Инструментарий полностью заменит Creator Center и TikTok Creator и покажет в интуитивно-понятном виде все возможности для редактирования, загрузки, управления и анализа.

Платформа позволит не только просматривать аналитику и лучше выбирать контент для аудитории, но и управлять всеми своими публикациями: редактировать подписи, фото и так далее. Также компания уточняет, что инструмент будет полезен как новичкам, так и уже опытным пользователям, предоставляя бесплатные функции и возможности для оптимизации процесса и контента.

На данный момент TikTok Studio доступна на официальном сайте или же для загрузки через Google Play для Android. Версия для iOS появится в App Store в течение пары недель.