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Задержан создатель приложения HD Videobox

Сотрудники киберполиции Украины задержали разработчика приложения HD Videobox. Об этом сообщается на официальном сайте полиции.

На днях приложение прекратило работу без объяснения причин.

Заработок создателя приложения состоял на показе рекламы и получение оплаты за премиум-аккаунты. Стоимость премиум-аккаунта составляла около 200 рублей. За эти деньги пользователь мог просматривать весь контент приложения без рекламы и ограничений.

По информации правоохранителей, подозреваемый мог получать за рекламу около 277 тысяч рублей в месяц, а общая выручка составила около 41,6 млн рублей.

Национальная полиция Украины

Владельцем приложения оказался 36-летний житель Львова. Он самостоятельно осуществлял управление и предоставлял доступ к фильмам. После обыска, изъята аппаратура и заведено уголовное дело.

Создателю HD Videobox грозит до 6 лет лишения свободы за нарушение авторских и смежных прав.

Источник:
Полиция Украины

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