YI Technology представил три камеры премиум-класса Kami

Бренд YI Technology представил три новых модели камер. Первая будет полезна родителям — видеоняня с системой контроля дыхания, а две других служат за безопасностью жилища.

Модель KamiBaby – видеоняня с контролем дыхания. Камера оснащена расширенными возможностями микрофона и динамиков, также имеет систему интеллектуального контроля за состоянием ребенка и циклом его сна. С помощью встроенного ночника пробуждение становится более комфортным и полезным для здоровья.

Kami Outdoor Battery Camera – наружная беспроводная камера видеонаблюдения с широкоугольным объектив, встроенным микрофоном и динамиком. Стоит отметить, что диапазон её рабочей температуры – от -10 до 50 градусом по Цельсию. Камера удобная в использовании благодаря бесплатному 24-х часовому хранению видеоданных.

Наконец, дверной звонок с функцией распознавания лиц Kami Doorbell был анонсирован на мероприятии CES 2020 и находится на стадии разработки.

Гауранг Шах, главный операционный директор YI Technology, отметил, что главная причина, почему на линейку нужно обратить внимание, – стоимость. Впервые передовые технологии доступны любому, вне зависимости от его заработка.

«С премиальной линейкой Kami мы представили самые инновационные решения для обеспечения безопасности интеллектуальных домов, которые точно уведомляют пользователей об активности, происходящей в их доме и вокруг него, по самой доступной цене», – дополнил Гауранг Шах.

Все клиенты интеллектуальных камер видеонаблюдения Kami имеют доступ к облачному хранилищу, сервер которого находится в Калифорнии.