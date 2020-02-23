Беспроводная камера для умного дома Kami Wire-Free появилась в России

В честь десятилетия AliExpress, компания YI Technology объявляет о запуске продаж Kami Wire-Free на территории России. Это беспроводная камера для умного дома с защитой от атмосферных воздействий, которую можно установить в любом месте. Модель проста в использовании и имеет прямое соединение с Wi-Fi, а также ночное видение по самой конкурентоспособной цене в отрасли.

Модель Kami Wire-Free соединяется с приложением Kami Home для iPhone и Android через QR-код и напрямую подключается к домашнему Wi-Fi без дополнительных устройств. Широкоугольный объектив с углом обзора 140° снимает видео в формате Full HD, которые можно сохранить на карте microSD или в частном облаке Kami.

Камера доступна на AliExpress по цене 90 долларов США на время распродажи.