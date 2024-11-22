Яндекс Станция Мини 3 пользуется высоким спросом в России

Компания М.Видео-Эльдорадо рассказала, что Яндекс Станция Мини 3 пользуется значительным спросом. По словам ритейлера спрос значительно превзошел все ожидания в первую неделю продаж.

Ключевым нововведением стал кастомный динамик на 12 Вт с увеличенным акустическим объемом, который способен обеспечить чистое и насыщенное звучание.

На выбор покупателя Яндекс Станция Мини 3 доступна в трех цветах: классическом черном и сером, а также в пастельном лиловом оттенке. В новинке есть поддержка протокола Matter для управления умным домом и три встроенных микрофона для лучшего распознавания команд.

Также в продаже появился портативный пауэрбанк для Яндекс Станции Лайт 2, который позволяет использовать колонку без подключения к сети. Стоимость аккумулятора составляет 1999 рублей.