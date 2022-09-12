Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Новости

«Яндекс» убрал из своего приложения «Новости» и «Дзен»

Компания Яндекс обновила своё приложение «Яндекс» для iOS и убрала из него сервисы «Новости» и «Дзен».

Пользователям Android-смартфонов уже доступно новое приложение «Яндекс — с Алисой». Старое переименуется в «Яндекс Старт» и будет работать как браузер.

Напомним, что сегодня «Яндекс» и VK закрыли сделку по обмену активами: Яндекс получит в своё распоряжение сервис Delivery Club, а VK — «Дзен» и «Новости».

Также сегодня начнётся постепенный редирект с домена поисковика yandex.ru на dzen.ru

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!

Теги: 
Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии