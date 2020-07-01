Xiaomi выпустила 65-дюймовый OLED-телевизор
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Новости

Xiaomi выпустила 65-дюймовый OLED-телевизор

Представители Xiaomi то и дело намекали пользователям на возможный выход собственного OLED-телевизора. Слухи начали появляться еще в 2019 году, но только в этом месяце появилась официальная информация о будущем устройстве. Данный девайс будет являться новинкой в семействе Mi TV Master Series. Кстати, пока это единственная модель с 65-дюймовой диагональю.

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Что касается преимуществ по сравнению с другими устройствами, то здесь особенно выделяется «безрамочность». Создатель отмечает небывалую для подобных устройств эффективность лицевой панели, которую на 98,8% занимает экран. Кроме того, частота обновление картинки на дисплее составляет 120 Гц.

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А вот в основу работы Mi TV Master Series положен чипсет MediaTek MT9652, который получил четыре ядра Cortex-A73 и GPU Mali-G52. Для подключения внешних устройств можно использоваться целый набор портов: пару USB-портов, три разъема HDMI, а также RJ-45 и S/PDIF. Старт продаж назначен на 3 июля, но пока только в Китае. Стоимость телевизора составляет 1 840 долларов.

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