Первый проектор Redmi готовится к выходу

Бренд Redmi готовит к выходу свой первый компактный LCD-проектор. Один из китайских интернет-магазинов уже запланировал приём предварительных заказов на 27 октября, а с 31 октября начнутся продажи в рознице.

Уже известно, что в серию войдут две модели проектора. Базовая версия получит белый и черный вариант, а более продвинутая модель с приставкой «Pro» в названии, обзаведётся полностью черным корпусом.

Технические характеристики новинок пока неизвестны. Предположительно, что «прошка» получит поддержку высокого разрешения и более мощную оптику.

Помимо проекторов, Redmi может выпустить многими долгожданный Redmi Note 12.