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Xiaomi готовит к выходу огромный телевизор Redmi X86

Компания Xiaomi 27 октября презентует линейку смартфонов Redmi Note 12. Но это будет не единственная новинка.

На той же презентации покажут новый телевизор Redmi X86 с «гигантским» экраном. Новинку уже формально анонсировали на JD.com со слоганом «Новая буря гигантского телеэкрана». Точные характеристики пока не сообщаются. Цены также неизвестны.

Открытые продажи, как ожидается, стартуют 31 октября. Помимо этого, у Xiaomi уже есть Redmi Max с диагональю 98 дюймов и Redmi Max с диагональю 86 дюймов.

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Источник:
ITHome
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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