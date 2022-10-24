Xiaomi готовит к выходу огромный телевизор Redmi X86

Компания Xiaomi 27 октября презентует линейку смартфонов Redmi Note 12. Но это будет не единственная новинка.

На той же презентации покажут новый телевизор Redmi X86 с «гигантским» экраном. Новинку уже формально анонсировали на JD.com со слоганом «Новая буря гигантского телеэкрана». Точные характеристики пока не сообщаются. Цены также неизвестны.

Открытые продажи, как ожидается, стартуют 31 октября. Помимо этого, у Xiaomi уже есть Redmi Max с диагональю 98 дюймов и Redmi Max с диагональю 86 дюймов.