Xiaomi представила недорогой умный чайник с 50 рецептами и поддержкой HyperOS

Xiaomi представила новый продукт под брендом MIJIA — умный чайник Smart Multifunctional Health Kettle P1. Данное устройство появилось на краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin.

Этот инновационный прибор предлагает широкие функциональные возможности для приготовления чая и других напитков, включая 50 различных рецептов с пошаговыми инструкциями, доступными в мобильном приложении.

Чайник интегрировали в экосистему HyperOS, что обеспечивает лёгкое соединение со смартфонами Xiaomi. Пользователи могут настраивать температуру воды с помощью 11 режимов, задавать время закипания воды или активировать режим постоянного поддержания тёплой воды.

Объем чайника — 1,8 литра, а мощность нагревательного элемента составляет 1000 Вт. Колба из боросиликатного стекла получила удобную съёмную крышку. Нагрев осуществляется благодаря керамической пластине, а фильтр для чая изготовили из стали 316L.

Xiaomi MIJIA Smart Multifunctional Health Pot P1 доступен для предзаказа за $25 (~2150 рублей).