Xiaomi объявила дату глобальной презентации Xiaomi 13 и MIUI 14

Компания Xiaomi готовится к грандиозной презентации, которая состоится 26 февраля. На ней будут представлены глобальные версии нескольких устройств, включая смартфоны Xiaomi 13, 13 Pro, Xiaomi 13 Lite, а также часы S1 Pro и наушники Buds 4.

Компания официально опубликовала приглашение на мероприятие, где будет разыгрываться множество призов, включая чехлы в стиле Leica. Также на специальном сайте проводится обратный отсчет к началу мероприятия, где представлено множество маркетинговой информации о серии Xiaomi 13. Кроме того, будет рассказано о глобальной версии MIUI 14.

Ожидается, что презентация Xiaomi будет насыщена различными новинками, которые заинтересуют не только поклонников бренда, но и широкую аудиторию потенциальных покупателей. Презентация начнется в 18:00 по московскому времени.