Xiaomi Mi Pad 5 получит топовый экран на 120 Гц

Появились новые данные относительно планшета Xiaomi Mi Pad 5, который скоро должен выйти на рынок. Инсайдер под ником Digital Chat Station сообщил, что новинка получит ЖК-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2560 х 1600 пикселей, при этом в нём не будет вырезов под фронтальную камеру. Её разместят в рамке.

Другие данные указывают, что новинка получит боковой сканер отпечатков пальцев, при этом будет тонкой и лёгкой.

Как мы сообщали ранее, планшет будет представлен в трёх версиях с разными процессорами — Qualcomm Snapdragon 870, Snapdragon 860 и Snapdragon 7-й серии. Таким образом, вариант на основе Dimensity 1200 может и не быть или же она будет выпущена только на отдельных рынках.

Также планшет будет оснащён двумя аккумуляторами с ёмкостью по 4260 мА•ч (суммарная ёмкость составит 8520 мА•ч). Как ожидается, новинка выйдет в июле по цене от 470 долларов.

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