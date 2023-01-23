Xiaomi 13 Ultra готовится к выходу на глобальный рынок. Сейчас смартфон засветился в базе данных IMEI.

Устройство упоминается в двух версиях и с модельными номерами 2304FPN6DG (G — «Global») и уже выпущенное 2304FPN6DC (C — «China»).

Флагманский Xiaomi 13 Ultra должен получить процессор Snapdragon 8 Gen 2, дисплей Samsung 2K E6, стереодинамики, а также 120-ваттную зарядку, способную зарядить смартфон от 0 до 100% всего за 20 минут.

Ждем выход на глобальный рынок.