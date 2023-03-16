Wall Street Journal опубликовало видео о судьбе смартфонов, сданных в trade-in

Достаточно часто пользователи сдают свои смартфоны по программе trade-in, но мало кто задумывается, какая судьба ожидает бывший гаджет. Пролить на это свет взялось издание Wall Street Journal.

Журналистка издания WSJ Джоанна Стерн побывала на производстве компании USMP, которая является одним из партнеров перевозчиков. Только за 2022 год компания обработала более 2,5 миллиона устройств, и, естественно, большая часть из них были iPhone.

Чтобы увидеть весь процесс от начала до конца, журналистка сдала свой iPhone 11. Вся процедура состояла из основных этапов: удаление данных, очистка от следов использования, перекомплектация и сортировка. Основная часть, состоящая из 70% устройств, отправляется оптовым продавцам, а остальные 30% отдаются в дочернюю организацию Back in the Box для ремонта и перепродажи на площадках Amazon или Back Market.

Весь процесс выглядит следующим образом:

Бизнес получает выручку от каждого смартфона в размере 10-15%, что достигает до $100.