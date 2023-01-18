Вышел кинематографический трейлер Hogwarts Legacy

Студия Avalanche Software выпустила новый CGI-трейлер игры Hogwarts Legacy. В нём продемонстрировали Хогвартс, его окрестности, некоторые заклинания, а также схватку с пауками в Запретом лесу.

Ранее разработчики опубликовали технические характеристики игры для PC.

Выход Hogwarts Legacy запланирован на 10 февраля. Изначально игра будет доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Весной, 4 апреля релиз произойдёт для консолей прошлого поколения, а для Nintendo Switch уже 25 июля.