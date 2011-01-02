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Новости

Выход AirPower снова отменили

Как бы все обладатели гаджетов от Apple хотели видеть работающую беспроводную зарядку AirPower. Однако, пока остается довольствоваться лишь MagSafe, которая вовсе не является аналогом или заменой AirPower. А как все начиналось: старт работы над AirPower, правда, затем проект была заброшен, но позже воскрешен. Сейчас же образовалась какая-то пустота и неведение.

Эту ситуацию решился разъяснить довольно известный инсайдер Джон Проссер, который увеличил вероятность собственных предсказаний. Так вот, этот человек уверен, что все испытания AirPower, которые были запланированы на следующий год, отменены. По сообщениям его источников, зарядка AirPower вообще не будет никогда выпущена.

  • Airpower

Если это действительно верная информация, то уже в ближайшее время и другие источники подтвердят ее. Вот только пока неизвестно, почему Apple забросила работу над AirPower и по каким причинам. А нам стоит напомнить, что первоначальный вариант беспроводной зарядки обещал пользователям одновременную зарядку двух устройств.

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Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.

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