Apple возобновит работу над беспроводной зарядкой AirPower

В 2017 году Apple анонсировала свою беспроводную станцию AirPower, а выход запланировала на 2018 год. Однако из-за некорректной работы проект отложили.

Весной 2019 года вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Apple Дэн Риччио (Dan Riccio) заявил:

После очередных попыток нами было обнаружено, что пока AirPower не соответствует нашим высоким стандартам, поэтому проект отменён.

Теперь аналитик Джон Проссер (Jon Prosser) заявил, что инженеры Apple возобновили работы над станцией и заменяют силиконовый материал на белую кожу. Такое решение должно решить проблемы с рассеиванием тепла и обеспечить стабильную работу для зарядного устройства и самой станции.

Если верить словам аналитика, то Apple заморозила AirPower из-за некорректной работы с Apple Watch и частых перегревов.

Дата выхода станции пока не называется. Предположительно анонс может состояться в сентябре вместе с новыми iPhone 12.