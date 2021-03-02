Внешний аккумулятор Apple с MagSafe может получить реверсивную зарядку

Похоже, что Apple не забросила идею внешнего аккумулятора с поддержкой MagSafe. Его, по слухам, создавали для iPhone 12, но на рынке его пока нет. И вот инсайдер Джон Проссер сообщил, что компания не просто разрабатывает новинку, а готовит сразу две версии. Одна из них получит возможность реверсивной беспроводной зарядки для AirPods. Вторая — без такой возможности.

Соответствующий код в iOS 14.5 не удалось найти, однако ранее подобные патенты уже появлялись. Не исключено, что новинка находится ещё на ранней стадии, потому и не имеет программной поддержки.

Таким образом, у Apple может появиться «убийственная» технология — внешний аккумулятор, способный заряжать сразу iPhone 12 и AirPods. Понятное дело, что такое скопируют китайцы, но на это уйдёт время. А до того у Apple не будет конкурентов на этом рынке.

Впрочем, пока что никаких конкретных сроков источники не указывают.