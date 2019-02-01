ВКонтакте защитит от шуток про третье сентября

ВКонтакте объявила себя территорией, свободной от шуток о третьем сентября. Соцсеть защитит пользователей от упоминаний известной песни Михаила Шуфутинского: в умной ленте новостей все записи со строчками из неё будут отмечены специальным предупреждением. Так ВКонтакте позаботится о людях, уставших от повторяющегося из года в год юмора, который заполняет интернет.

Ранее ВКонтакте защищала пользователей от спойлеров популярных фильмов и сериалов, например «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход», «Мстители: Финал», восьмого сезона «Игры престолов».