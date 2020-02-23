Вконтакте запустила аналог TikTok

Социальная сеть ВКонтакте представила новый собственный сервис под названием «Клипы». Сервис генерирует бесконечную ленту коротких вертикальных видео на самые разные темы: от развлечений до образования. Аналогичное решение используется в TikTok и видимо соцсеть пытается скопировать функционал и привлечь новых пользователей.

Одна из ключевых особенностей съёмки клипов — управление с помощью AR-механик. Начать запись ролика или включить эффект можно будет специальными жестами — ✌️ 👌 ✋ 👍 👎 ✊ ☝️ 👈 🤙 ❤️

В ближайшие дни «Клипы» станут доступны всем пользователям в четвёртой вкладке актуальной версии мобильного приложения VK. На старте там будут доступны видео от Павла Воли, Екатерины Варнавы, Евгения Кулика, Ильи Соболева, Филиппа Киркорова и сотен других приглашённых авторов, а вскоре возможность размещать собственные видео появится у всех пользователей.