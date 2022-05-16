VK Видео покажет первый сериал по сценарию нейросети

На платформе VK Видео состоится премьера первого российского сериала «Сидоровы», сценарий которого написала нейросеть. Пилотная серия выйдет эксклюзивно на платформе VK Видео.

Сериал расскажет про типичную российскую семью, члены которой вдруг осознают, что их жизнь оторвана от реальности. Они не покидают своей квартиры, слышат закадровый смех и попадают в странные анекдотичные ситуации. Осознав, что они персонажи ситкома, Сидоровы стремятся из него выбраться.

Чтобы обучить искусственный интеллект, разработчики загрузили в него популярные сериалы СТС, в том числе «Родком», «Ворониных», «Дылд», «Восьмидесятые» и «Жену олигарха». Тысячи страниц текста позволили задать алгоритмы, максимально приближённые к написанию киносценария. Нейросеть научилась самостоятельно генерировать его основные структурные элементы: время и место действия, имена героев, реплики, ремарки и другие компоненты. На финальной стадии полученный контент попадает к редактору, который может внести правки.

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