Vivo представила OriginOS 6 — новый дизайн в стиле iOS 26 и прощание с FuntouchOS

Vivo представила в Китае оболочку OriginOS 6 на базе Android 16. Ключевым изменением стал полностью переработанный дизайн, который во многом напоминает «стеклянную» iOS 26 от Apple. Новая система готовится к выходу на мировой рынок, чтобы заменить FuntouchOS.

OriginOS 6 может похвастаться плавностью, улучшенной производительностью, расширенными возможностями настройки и персонализации. Например, пользователи могут настраивать виджеты на экране блокировки, как в iOS, но со своими фишками.

Что касается других изменений, то в OriginOS 6 прокачали функции защиты зрения, добавили возможность прямого подключения к слуховым аппаратам, сверхточную регулировку громкости, технологию наэкранных меток для борьбы с укачиванием в движущемся транспорте и многое другое.

Vivo заявляет о серьезной работе над оптимизацией системы. Утверждается, что OriginOS 6 работает не только плавнее и быстрее, но и потребляет на 7% меньше энергии. Кроме того, скорость запуска приложений выросла на 11%, что должно сделать повседневное использование устройств еще комфортнее. Кроме того, в прошивку добавили различные ИИ-функции.

Самой важной новостью для пользователей за пределами Китая стало подтверждение глобального запуска OriginOS 6. Все смартфоны Vivo и iQOO в мире будут работать на единой системе. Мировой анонс прошивки состоится 15 октября.