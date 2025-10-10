Vivo представила OriginOS 6 — новый дизайн в стиле iOS 26 и прощание с FuntouchOS | The GEEK
close
Новости

Vivo представила OriginOS 6 — новый дизайн в стиле iOS 26 и прощание с FuntouchOS

Прошивка готовится к выходу на глобальный рынок, чтобы заменить FuntouchOS.

Vivo представила в Китае оболочку OriginOS 6 на базе Android 16. Ключевым изменением стал полностью переработанный дизайн, который во многом напоминает «стеклянную» iOS 26 от Apple. Новая система готовится к выходу на мировой рынок, чтобы заменить FuntouchOS.

OriginOS 6 может похвастаться плавностью, улучшенной производительностью, расширенными возможностями настройки и персонализации. Например, пользователи могут настраивать виджеты на экране блокировки, как в iOS, но со своими фишками.


Что касается других изменений, то в OriginOS 6 прокачали функции защиты зрения, добавили возможность прямого подключения к слуховым аппаратам, сверхточную регулировку громкости, технологию наэкранных меток для борьбы с укачиванием в движущемся транспорте и многое другое.

Vivo заявляет о серьезной работе над оптимизацией системы. Утверждается, что OriginOS 6 работает не только плавнее и быстрее, но и потребляет на 7% меньше энергии. Кроме того, скорость запуска приложений выросла на 11%, что должно сделать повседневное использование устройств еще комфортнее. Кроме того, в прошивку добавили различные ИИ-функции.

Самой важной новостью для пользователей за пределами Китая стало подтверждение глобального запуска OriginOS 6. Все смартфоны Vivo и iQOO в мире будут работать на единой системе. Мировой анонс прошивки состоится 15 октября.

id·212255·20251010_0922
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Первый складной iPhone получит корпус из титана и алюминия
WhatsApp для iOS 26 получил новый «стеклянный» дизайн
HONOR объявила дату презентации флагманов Magic 8 и Magic 8 Pro
iQOO 15 получил официальную дату выхода
Samsung Galaxy S26 Ultra может выйти в трендовом цвете iPhone 17 Pro
Samsung выпустила One UI 8 на базе Android 16 еще для четырех смартфонов
Линейка смартфонов Realme 15 выйдет в России 21 октября
Представлен лимитированный Realme 15 Pro в стиле «Игры престолов»
Apple выпустила iOS 26.1 beta 2
Samsung выпустила One UI 8 для линейки Galaxy S22 — последнее обновление Android
Список смартфонов Vivo и iQOO, которые получат OriginOS 6 (Android 16)
Apple выпустила iOS 26.0.1
Apple готовит к выходу iOS 26.0.1
Мировой анонс OriginOS 6 на базе Android 16 состоится 15 октября
Apple перестала подписывать iOS 18.6.2 — откатиться с iOS 26 больше нельзя
FuntouchOS — все? Vivo анонсировала глобальный тест OriginOS 6
Vivo раскрыла дизайн X300 и X300 Pro почти за месяц до анонса
Apple выпустила iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 и macOS 26
Серия Vivo X300 получила вероятную дату выхода
Apple выпустит iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 и macOS 26 — 15 сентября

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  3. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  4. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  5. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры
Смотреть все обзоры