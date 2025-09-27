Мировой анонс OriginOS 6 на базе Android 16 состоится 15 октября | The GEEK
close
Новости

Мировой анонс OriginOS 6 на базе Android 16 состоится 15 октября

За несколько дней до презентации оболочку официально представят в Китае.

Компания Vivo анонсировала глобальный запуск оболочки OriginOS 6 на базе Android 16. В Китае ее представят 10 октября, а мировой анонс состоится 15 октября.

Напомним, ранее OriginOS была доступна только в Китае, а устройства Vivo и iQOO за пределами страны использовали Funtouch OS.

Новую систему получат смартфоны серий vivo X300 и iQOO 15. Точную дату обновления старых моделей компания пока не раскрывает.

Накануне Vivo официально объявила о начале глобального тестирования OriginOS 6.

id·211385·20250927_1537
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Xiaomi может переименовать будущую раскладушку Mix Fold в Xiaomi 17 Fold
Глобальный Xiaomi 17 может получить «урезанную» на 10% батарею
OPPO Reno 14 5G получил лимитированную версию с меняющей цвет задней панелью
Ультратонкий iPhone Air не пользуется популярностью у россиян
«М.Видео» продлила предзаказ на iPhone 17 и другие новинки Apple из-за ажиотажного спроса
OnePlus 15 получит экран 165 Гц с очень тонкими рамками
Samsung выпустила Galaxy A36 и A56 в новых расцветках
Анонс Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max — как iPhone 17 Pro, только с дополнительным экраном
Представлен Xiaomi 17 — базовый флагман на Snapdragon 8 Elite Gen 5
Продажи бюджетного Redmi 15 стартовали в России
FuntouchOS — все? Vivo анонсировала глобальный тест OriginOS 6
Vivo раскрыла дизайн X300 и X300 Pro почти за месяц до анонса
Серия Vivo X300 получила вероятную дату выхода
HONOR показала дизайн MagicOS 10 — «жидкое стекло» из iOS 26 на минималках
Nothing анонсировала Nothing OS 4.0 на базе Android 16
Обзор IQOO 13
Характеристики iQOO 15 утекли в сеть до анонса
Android 16 станет последним крупным обновлением ОС для 33 смартфонов Realme
Vivo готовится к запуску бета-теста OriginOS 6 на базе Android 16
Еще 9 смартфонов Samsung получат бета-версию One UI 8 в сентябре
OnePlus запустила закрытый бета-тест OxygenOS 16 на базе Android 16

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  2. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  3. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  5. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры