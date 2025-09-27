Мировой анонс OriginOS 6 на базе Android 16 состоится 15 октября

Компания Vivo анонсировала глобальный запуск оболочки OriginOS 6 на базе Android 16. В Китае ее представят 10 октября, а мировой анонс состоится 15 октября.

Напомним, ранее OriginOS была доступна только в Китае, а устройства Vivo и iQOO за пределами страны использовали Funtouch OS.

Новую систему получат смартфоны серий vivo X300 и iQOO 15. Точную дату обновления старых моделей компания пока не раскрывает.

Накануне Vivo официально объявила о начале глобального тестирования OriginOS 6.