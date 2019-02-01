Vivo представила для России смартфон X50 Pro с 60-кратным зумом

Vivo официально представила флагманский смартфон X50 Pro в России. Его особенность в камере с 60-кратным зумом и поддержкой ночного режима.

Новинка получила 6.56 дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления в 90 Гц. Работа осуществляется на чипсете Snapdragon 765G в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Ёмкость батареи составляет 4315 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.

Основная камера имеет 4 модуля с 48+13+8+8 Мп и 60-кратный зум. Фронтальная всего один модуль на 32 Мп.

Vivo X50 Pro поступит в продажу 31 июля 2020 года в цвете «Серая сталь» по цене 64 990 рублей.