Valve добавила в Counter-Strike 2 обновлённую карту Italy

Valve представила обновленную карту «Italy» для ожидаемой Counter-Strike 2. Эта карта теперь доступна в последнем обновлении бета-версии игры, выпущенном 16 августа.

Кроме обновления карты «Italy», в Counter-Strike 2 также были улучшены модели заложников, проведены изменения в облаках дыма и сделана более удобная унификация положения счетчика StatTrak на обеих моделях M4, чтобы не мешать стикерам.

Среди других изменений стоит отметить, что разработчики временно отключили соревновательные и приватные режимы в бета-версии Counter-Strike 2. Также были убраны локации Anubis и Ancient.

Пока официальная дата релиза Counter-Strike 2 остается неизвестной. По слухам, игра выйдет до конца лета.